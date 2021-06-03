У Росії ще одне видання оголосило про закриття через «ярлик іноагента»
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті видання.
«Змушені вам повідомити, що ми не бачимо можливості продовжувати видання VTimes. За три тижні, що минули з того моменту, як Міністерство юстиції включило адміністратора сайту vtimes.io до списку ЗМІ-іноагентів, ми вивчили сім сценаріїв продовження діяльності VTimes - зі статусом іноагента або без такого. У кожному зі сценаріїв був ризик кримінального переслідування співробітників видання з можливістю позбавлення волі», - йдеться в повідомленні.
Також пояснюється, що «ярлик "іноагента" зруйнував бізнес-модель VTimes». Рекламодавці та партнери побоюються співпрацювати з «іноагентом», а пожертвувань читачів «недостатньо, щоб фінансувати видання якісного медіа». Через «іноагентський» статус «чимало чиновників, бізнесмени і навіть аналітики» побоюються давати коментарі, що позбавляє видання «здебільшого його медіапорядку».
VTimes припинить свою роботу 12 червня, в День незалежності Росії.
Видання VTimes було створене наприкінці липня 2020 року журналістами «Ведомостей», які звільнилися на знак протесту проти дій нового керівництва газети.
До списку ЗМІ - «іноземних агентів» VTimes потрапило 14 травня.
Як повідомляв Укрінформ, 31 травня після приблизно 21 року роботи оголосив про своє закриття новинний портал NEWSru.com - «з економічних причин, викликаних політичною ситуацією в Росії».