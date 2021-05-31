NEWSru оголошує про закриття через політику РФ про «іноагентів і екстремістів»

Новинний портал NEWSru.com після майже 21 року роботи оголосив про закриття з економічних причин, викликаних політичною ситуацією в Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті NEWSru.com.

«Ми перестаємо працювати з економічних причин, але викликані вони саме політичною ситуацією в нашій країні ... Ситуація, що склалася в економіці і в правовому полі, робить якісну роботу NEWSru.com неможливою», - йдеться в заяві редакції.

При цьому уточнюється, що після 2014 року «докорінно змінюється не тільки географія і зовнішня політика, а й внутрішня економіка» Росії, а картина дня, представлена ​​NEWSru.com, настільки відрізняється від тієї, якій віддають перевагу державні ресурси, що великі рекламодавці перестали співпрацювати з виданням, «а інші почали особливо побоюватися».

«Нам дедалі частіше доводилося писати про ухвалення обмежувальних законів, які будь-якого дня могли б торкнутися нас самих. Дедалі більше шанованих людей і джерел правдивої інформації ми змушені були маркувати як іноагентів і екстремістів», - заявляє редакція.

Зазначається, що архів видання, накопичений за 21 рік роботи (понад 1,7 млн ​​новин), поки залишається відкритим.

Сайт newsru.com було відкрито у серпні 2000 року. Спочатку ресурс був сайтом російської телекомпанії НТВ і розташовувався за адресою ntv.ru. Але після захоплення НТВ провладними структурами він перейшов на адресу newsru.com.

За даними видання, його аудиторія становила 3 ​​млн осіб на місяць.