Теракт в Афганістані: двоє загиблих, десятеро поранених

Унаслідок теракту на сході Афганістану загинуло двоє людей, ще десятеро отримали поранення.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа.

Зазначається, що теракт трапився у столиці провінції Нангаргар місті Джалалабад.

“Вибух прогримів на завантаженій дорозі, коли повз проїздив конвой національного розвідувального агентства”, - заявив речник уряду Нангаргару Атахула Хогіані.

За його словами, двоє загиблих та дев’ятеро поранених були цивільними, одним постраждалим виявився правоохоронець.

Жодне із відомих угрупувань поки не взяло на себе відповідальність за теракт.

“У той час, як сили США та НАТО покидають країну, рівень насильства тут зростає”, - зауважує Сіньхуа.

Нагадаємо: у вівторок в Кабулі невідомі підірвали два автобуси системи громадського транспорту, унаслідок чого загинуло восьмеро людей, ще 14 отримали травми.