В Афганістані автівка з охоронцями залізниці наїхала на міну - шестеро загиблих

Унаслідок підриву автомобіля на заході Афганістану загинули шестеро охоронців залізниці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на губернатора провінції Герат Саєда Вахіда Каталі.

За словами чиновника, вибух установленої на узбіччі дороги бомби прогримів у суботу ввечері й забрав життя шістьох охоронців залізниці. Ще двоє людей дістали поранення.

Уточнюється, що надзвичайна ситуація сталася в провінції Герат на залізниці, яка сполучає Афганістан з Іраном.

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За фактом вибуху почато розслідування.

Також зазначається, що залізничне відомство Афганістану в своїй заяві засудило цей напад, охарактеризувавши його як "ворожий акт щодо розвитку країни".

Фото: АА