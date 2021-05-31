В Афганістані автівка з охоронцями залізниці наїхала на міну - шестеро загиблих
Укрінформ
Унаслідок підриву автомобіля на заході Афганістану загинули шестеро охоронців залізниці.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на губернатора провінції Герат Саєда Вахіда Каталі.
За словами чиновника, вибух установленої на узбіччі дороги бомби прогримів у суботу ввечері й забрав життя шістьох охоронців залізниці. Ще двоє людей дістали поранення.
Уточнюється, що надзвичайна ситуація сталася в провінції Герат на залізниці, яка сполучає Афганістан з Іраном.
За фактом вибуху почато розслідування.
Також зазначається, що залізничне відомство Афганістану в своїй заяві засудило цей напад, охарактеризувавши його як "ворожий акт щодо розвитку країни".
Фото: АА