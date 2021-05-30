Теракт в Афганістані забрав чотири життя

Унаслідок підриву університетського автобуса на придорожньому фугасі в Афганістані, загинуло щонайменше чотири людини, ще 11 отримали поранення.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

“Усі постраждалі перебували на борту автобуса, який перевозив викладачів та студентів університету Альберуні. Унаслідок вибуху автобус зазнав структурних ушкоджень”, - йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що усіх поранених було терміново доставлено до лікарень. Правоохоронці уже розпочали розслідування інциденту.

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Жодне із відомих угрупувань досі не взяло на себе відповідальність за вибух.