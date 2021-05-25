Афганська армія знищила 140 талібів

У ході операцій у низці провінцій Афганістану військові за минулу добу знищили 140 бойовиків руху "Талібан".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на міноборони Афганістану.

У військовому відомстві доповідають, що урядова армія проводить операції в провінціях Нангархар, Забуль і Кандагар.

У результаті знищено 140 талібів, ще 75 бойовиків були поранені. Крім того, як повідомляється, виявлено і знешкоджено 121 саморобний вибуховий пристрій.

У міноборони Афганістану також зазначають, що ввечері в неділю армія атакувала "в'язницю" "Талібану" в провінції Баглан і визволила вісьмох військовослужбовців.

Як повідомлялося, в ході наступальної операції урядових військ у провінції Баглан на півночі Афганістану ліквідовані 25 бойовиків руху "Талібан".