На півночі Афганістану військові ліквідували 25 талібів

У ході наступальної операції урядових військ у провінції Баглан на півночі Афганістану ліквідовано 25 бойовиків руху «Талібан».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на міноборони Афганістану.

У військовому відомстві повідомляють про ліквідацію в Баглані щонайменше 25 бойовиків руху «Талібан». Крім того, 12 талібів були поранені.

«В ході операції за підтримки афганських ВПС було також знищено транспортний засіб бойовиків і певну кількість зброї таобладнання», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в останні дні сотні озброєних талібів перейшли в наступ у Баглані, але їхні атаки були відбиті після того, як уряд відрядив підкріплення у неспокійну провінцію.