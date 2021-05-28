В Афганістані стався землетрус

На північному сході Афганістану стався потужний землетрус магнітудою 5.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Геологічна служба США.

Землетрус зафіксовано 28 травня о 10:24 за київським часом. Епіцентр розташовувався за 25 км від міста Фаркар на глибині 203,4 км.

Інформації про руйнування чи загиблих унаслідок землетрусу не надходило.

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Як повідомляв Укрінформ, 25 травня у Грузії стався землетрус магнітудою 4.9, недалеко від селища Казбегі (регіон Мцхета-Мтіанеті).