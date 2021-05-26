На Сицилії втретє за тиждень прокинувся вулкан

На острові Сицилія в Італії у середу, 26 травня, знову сталося виверження вулкана Етна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

Хмару попелу було видно на висоті в один кілометр поблизу Катанії. Також зафіксовано виверження лави. Повітряний простір аеропорту в східному сицилійському місті не закривали.

Зазначається, що лапілі впали у кількох невеликих містах й селищах у південному напрямку від вулкана.

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За даними науковців італійського Інституту вулканології INGV, енергія всередині самого вулкана збільшується.

У горі Етна розташовано від 200 до 400 вулканічних кратерів. В середньому кожні три місяці один з них викидає потоки лави. Кожні 150 років внаслідок виверження руйнується одне з селищ, розташованих поруч із вулканом.

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Як повідомляв Укрінформ, 21 травня на острові Сицилія в Італії вдруге за останні дві доби сталося виверження вулкана Етна.