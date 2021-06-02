У Киргизстані за підозрою в корупції арештували ще одного експрем’єра

Першотравневий районний суд Бішкека (Киргизстан) 2 червня обрав запобіжний захід експрем'єр-міністру та ексдепутату парламенту Омурбеку Бабанову за підозрою в корупції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє kloop.kg.

Політик буде утримуватися під арештом до 31 липня.

У Держкомітеті підозрюють політика за фактом корупції під час реалізації проєкту «Кумтор». Представники самого Бабанова заявляють, що політик абсолютно не визнає вину і обурений цим абсурдом.

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У цій справі ще арештовані 4 депутати парламенту Киргизстану.

Відзначається, що за даними Держкомітету, в період з 1992 року по 2019 рік високопоставлені чиновники і керівництво «Киргизалтину», маючи владні повноваження, створили протиправний і стійкий зв'язок з представниками канадської компанії "Камеко" і Centerra Gold Inc., з метою незаконного отримання матеріальних та інших благ укладали ряд завідомо невигідних для Киргизстану угод з розробки золоторудного родовища Кумтор.

Як повідомляв Укрінформ, у січні був затриманий за підозрою в незаконному збагаченні колишній прем'єр-міністр Киргизстану Мухаммедкалий Абилгазієв.