Колишнього директора «Відкритої Росії» арештували в РФ на два місяці

У Росії Первомайський районний суд Краснодара обрав колишньому виконавчому директору руху "Відкрита Росія"" Андрію Пивоварову запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 31 липня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Медіазона.

Про арешт клопотало слідство. Пивоваров обвинувачується за статтею про співпрацю з «небажаною організацією». Підставою для порушення справи проти Пивоварова став репост у Фейсбуці, який активіст опублікував у серпні 2020 року, - в ньому містилося прохання про збір коштів на підтримку проєкту «Об'єднані демократи». Слідство визнало, що Пивоваров зробив репост, "маючи умисел на участь у діяльності небажаної організації "Відкрита Росія".

Лідера "Відкритої Росії", яка саморозпустилася, Андрія Пивовара затримали 31 травня в Санкт-Петербурзі в аеропорту Пулково. Активіста вивели з салону літака, який вже готувався до вильоту до Варшави. За кілька хвилин до цього Пивоваров безперешкодно пройшов паспортний контроль. Після цього його перевезли до Краснодара.

"Відкрита Росія" була заснована в 2001 році з ініціативи Михайла Ходорковського. 26 квітня 2017 року Генпрокуратура визнала небажаною на території РФ діяльність таких іноземних неурядових організацій, як "Відкрита Росія" (Велика Британія), "Світовий конгрес українців", "Інститут сучасної Росії" (США) і громадський мережевий рух "Відкрита Росія" (Велика Британія). У Генпрокуратурі вважають, що ці НУО "здійснюють на території РФ спеціальні програми і проєкти з метою дискредитації результатів виборів, які проходять у Росії, визнання їх підсумків нелегітимними".

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27 травня 2021 року "Відкрита Росія" повністю припинила свою діяльність, щоб не наражати на ризик переслідування її активістів.