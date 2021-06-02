На північний схід Китаю налетів торнадо - є загиблі й постраждалі
Укрінформ
Унаслідок потужного торнадо на північному сході Китаю загинула одна людина, ще 16 постраждали.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Xinhua.
Стихійне лихо було зафіксоване у вівторок увечері у провінції Хейлунцзян.
За даними місцевих чиновників, найбільше торнадо вдарило по місту Шангзі та чотирьох навколишніх селищах.
Влада евакуювала понад 240 селян.
Усього негода зруйнувала 148 будинків та завдала шкоду сільськогосподарським угіддям у регіоні. Збитки оцінюються в близько 795 тисяч доларів США.
Як повідомляв Укрінформ, щонайменше троє людей загинули, десятки зазнали поранень унаслідок потужних штормів, які охопили південь Сполучених Штатів.