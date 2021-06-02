На північний схід Китаю налетів торнадо - є загиблі й постраждалі

Унаслідок потужного торнадо на північному сході Китаю загинула одна людина, ще 16 постраждали.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Xinhua.

Стихійне лихо було зафіксоване у вівторок увечері у провінції Хейлунцзян.

За даними місцевих чиновників, найбільше торнадо вдарило по місту Шангзі та чотирьох навколишніх селищах.

Влада евакуювала понад 240 селян.

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Усього негода зруйнувала 148 будинків та завдала шкоду сільськогосподарським угіддям у регіоні. Збитки оцінюються в близько 795 тисяч доларів США.

Як повідомляв Укрінформ, щонайменше троє людей загинули, десятки зазнали поранень унаслідок потужних штормів, які охопили південь Сполучених Штатів.