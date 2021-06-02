Перше COVID-щеплення зробив кожен десятий мешканець Молдови

Від початку кампанії вакцинації проти коронавірусу в Молдові принаймні одне щеплення зробили 10% населення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NewsMaker із посиланням на консультативний комітет МОЗ Молдови з імунізації.

За даними експертів комітету, протягом попереднього тижня в країні вдалося вакцинувати близько 100 тисяч. осіб.

“До сьогодні нам удалося використати 416 814 доз вакцини - половину з доставленого до Молдови. Близько 10% населення вакциновані першою дозою та понад 2,2% другою", - повідомив епідеміолог Олексій Чебан.

Сьогодні у Молдові доступні вакцини американської компанії Pfizer/BioNTech, шведсько-британської AstraZeneca, китайські Sinopharm та SinoVac. Як зазначає видання, російський Sputnik V залишився лише для тих, хто зробив цим препаратом перше щеплення.

Фото: Belga