У Кишиневі COVID-щеплення робитимуть в автобусі й тролейбусі

Два мобільні центри вакцинації проти коронавірусу (COVID-19) створять у столиці Молдови Кишиневі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє point.md.

«У середу ми запустимо два мобільних центри вакцинації, два пункти вакцинації на колесах, пересувних пункти. Випустимо тролейбус і автобус», - сказав мер міста Іон Чебан.

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Мобільний центр, розташований у тролейбусі, зупинятиметься на певних зупинках у столиці, і бажаючі зможуть пройти вакцинацію від COVID-19, а автобус курсуватиме в передмісті і також зупинятиметься на певних зупинках.

Два мобільних центри будуть запущені в середу, 26 травня.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 24 травня зафіксували 167 527 962 випадки зараження коронавірусом. При цьому 148 544 144 особи одужало, 3 478 355 померло.