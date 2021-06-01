Біля узбережжя Шрі-Ланки через 13 днів загасили пожежу на контейнеровозі

ВМС Шрі-Ланки за допомоги міжнародних компаній змогли повністю загасити пожежу на контейнеровозі "MV X-Press Pearl", яка спалахнула ще 20 травня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Australian.

За словами речника ВМС Індріки де Сілви, експерти голландської компанії «SMIT Salvage», що виконує роботи в сфері ліквідації надзвичайних ситуацій на морі та видалення уламків корабля, змогли нарешті зайти на борт судна.

Він також додав, що експерти заявили про масове підтоплення машинного відділення контейнеровоза "MV X-Press Pearl", який зареєстрований у Сінгапурі.

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Загальна операція з гасіння пожежі на судні тривала 13 днів.

Як повідомляв Укрінформ, 20 травня біля узбережжя Шрі-Ланки сталася пожежа на контейнеровозі "MV X-Press Pearl", унаслідок чого постраждали двоє членів екіпажу. Сама ж пожежа на контейнеровозі сталася під час того, як на судні гасили загоряння.

Пляжі на Шрі-Ланка були сильно забруднені пластиком з палаючого контейнеровозу MV X-Press Pearl. Це називають найбільшим забрудненням пляжів в історії країни.

Фото: Sri Lanka Air Force Media