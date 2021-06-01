Біля узбережжя Шрі-Ланки через 13 днів загасили пожежу на контейнеровозі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Australian.
За словами речника ВМС Індріки де Сілви, експерти голландської компанії «SMIT Salvage», що виконує роботи в сфері ліквідації надзвичайних ситуацій на морі та видалення уламків корабля, змогли нарешті зайти на борт судна.
Він також додав, що експерти заявили про масове підтоплення машинного відділення контейнеровоза "MV X-Press Pearl", який зареєстрований у Сінгапурі.
Загальна операція з гасіння пожежі на судні тривала 13 днів.
Як повідомляв Укрінформ, 20 травня біля узбережжя Шрі-Ланки сталася пожежа на контейнеровозі "MV X-Press Pearl", унаслідок чого постраждали двоє членів екіпажу. Сама ж пожежа на контейнеровозі сталася під час того, як на судні гасили загоряння.
Пляжі на Шрі-Ланка були сильно забруднені пластиком з палаючого контейнеровозу MV X-Press Pearl. Це називають найбільшим забрудненням пляжів в історії країни.
Фото: Sri Lanka Air Force Media