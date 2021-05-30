Пластик з палаючого судна «заполонив» пляжі на Шрі-Ланці

Пляжі на Шрі-Ланка були сильно забруднені пластиком з палаючого контейнеровозу MV X-Press Pearl. Це називають найбільшим забрудненням пляжів в історії країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

Рятувальна операція зареєстрованого у Сінгапурі судна MV X-Press Pearl триває вже 10-й день. Тисячі військовослужбовців та співробітників служб безпеки у спеціальних костюмах задіяні в операції з ліквідації наслідків аварії контейнеровозу MV X-Press Pearl.

Наразі рибалкам заборонено виходити на 80-кілометрову ділянку узбережжя поблизу місця аварії.

"Це, ймовірно, найбільше забруднення пляжів у нашій історії", - заявила голова Управління морського середовища та захисту Шрі-Ланки Дхаршані Лахандапура.

В результаті аварії в вводу потрапили мільйони поліетиленових гранул, котрі вимиває на пляжі. Також вони забруднюють мілководдя, де розводять риб. Повідомляється, що серед іншого постраждала набережна, донедавна відома крабами та гігантськими креветками, а також пляжами, що приваблюють туристів.

Як повідомлялося, 25 травня біля узбережжя Шрі-Ланки сталася пожежа на контейнеровозі, унаслідок чого постраждали двоє членів екіпажу. Пожежа на контейнеровозі MV X-Press Pearl сталася під час того, як на судні гасили загоряння, що почалося ще 20 травня.