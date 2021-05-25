Біля узбережжя Шрі-Ланки загорівся контейнеровоз

Біля узбережжя Шрі-Ланки сталася пожежа на контейнеровозі, унаслідок чого постраждали двоє членів екіпажу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Пожежа на контейнеровозі "MV X-Press Pearl" сталася під час того, як на судні гасили загоряння, що почалося ще 20 травня. Для ліквідації загоряння військові ВПС Шрі-Ланки використовували сухий хімічний порошок.

Як зазначається, рятувальники евакуювали увесь екіпаж з судна біля узбережжя Шрі-Ланки, оскільки пожежа на борту посилилася. При цьому двоє членів екіпажу отримали ушкодження, про ступінь тяжкості їх травм не повідомляється.

Як повідомлялось, щонайменше дев'ять людей постраждали унаслідок вибуху в минулу неділю на заводі з виробництва хімічних речовин в іранській провінції Ісфахан.

Фото: Sri Lanka Air Force Media