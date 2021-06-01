За 10 років війни у Сирії загинули майже пів мільйона людей

За час війни, яка розпочалася у Сирії в 2011 році, в країні загинули вже майже 500 000 людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє France24.

За даними Сирійського центру моніторингу прав людини (Syrian Observatory for Human Rights), загалом під час війни вже загинули 494 438 людей.

«Переважна більшість цих смертей сталася з кінця 2012 року до листопада 2015 року», - зазначив голова Центру Рамі Абдел Рахман.

У березні цього року загальна кількість загиблих у сирійській війні становила понад 388 000 осіб.

З того часу Центр підтвердив додаткові 105 015 смертей за кілька місяців. Інформацію він отримав від мережі джерел на місцях.

За словами Рахмана, з нещодавно підтверджених смертей понад 42 000 - цивільні особи, більшість із них загинули під тортурами у в'язницях сирійського режиму.

Фото: АА