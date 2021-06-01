У Китаї виявили перший випадок зараження людини пташиним грипом H10N3

У Китаї виявили перший випадок зараження людини пташиним грипом H10N3

Укрінформ
Національна комісія охорони здоров’я КНР (NHC) заявила про перший підтверджений випадок зараження людини штамом пташиного грипу H10N3.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

Як зазначається, 41-річний чоловік у східній провінції Цзянсу був госпіталізований 28 квітня через підвищення температури та інші симптоми. 28 травня йому було поставлено діагноз "пташиний грип H10N3". У комісії при цьому не наводять подробиць про те, як чоловік був заражений вірусом.

Пацієнт перебував у стабільному стані і був готовий до виписки з лікарні. У його близьких не виявили інших випадків захворювання.

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Як наголосили у комісії, про інші випадки зараження людей H10N3 в світі раніше не повідомлялося.

H10N3 — це низькопатогенний штам вірусу домашньої птиці, і ризик його поширення в великих масштабах був дуже низьким, додали в комісії.

У Китаї присутні безліч різних штамів пташиного грипу, деякими з них епізодично заражаються люди, які, як правило, працюють з птицею.

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