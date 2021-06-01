У Китаї виявили перший випадок зараження людини пташиним грипом H10N3

Національна комісія охорони здоров’я КНР (NHC) заявила про перший підтверджений випадок зараження людини штамом пташиного грипу H10N3.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

Як зазначається, 41-річний чоловік у східній провінції Цзянсу був госпіталізований 28 квітня через підвищення температури та інші симптоми. 28 травня йому було поставлено діагноз "пташиний грип H10N3". У комісії при цьому не наводять подробиць про те, як чоловік був заражений вірусом.

Пацієнт перебував у стабільному стані і був готовий до виписки з лікарні. У його близьких не виявили інших випадків захворювання.

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Як наголосили у комісії, про інші випадки зараження людей H10N3 в світі раніше не повідомлялося.

H10N3 — це низькопатогенний штам вірусу домашньої птиці, і ризик його поширення в великих масштабах був дуже низьким, додали в комісії.

У Китаї присутні безліч різних штамів пташиного грипу, деякими з них епізодично заражаються люди, які, як правило, працюють з птицею.