У Техасі демократи зірвали ухвалення жорсткого закону про вибори

В американському Техасі представникам Демпартії вдалося бойкотувати ухвалення закону, що встановлює суворіші правила голосування на виборах.

Однак, як передає Укрінформ із посиланням на CNN, ухвалення законопроєкту можливе під час спеціальної сесії, яку скликає губернатор Техасу Ґреґ Ебботт (більшість у Палаті представників штату становлять республіканці).

Демократи в Палаті представників Техасу бойкотували сесію законодавчого органу, заблокувавши ухвалення закону про запровадження суворих правил виборів. За годину до голосування вони залишили засідання, щоб позбавити палату кворуму. Для ухвалення закону на поточній сесії голосування мало завершитися до півночі.

На думку демократів, він може ускладнити доступ до голосування для афро- і латиноамериканців, а також літніх людей та інвалідів.

Своєю чергою республіканці наполягають, що закон необхідний для запобігання фальсифікаціям на виборах.

Проєкт забороняє цілодобову роботу центрів для голосування, дострокове волевиявлення в неділю до 13:00, голосування з автомобілів. Окрім того, він розширює права спостерігачів, дозволяє судді анулювати результати виборів, якщо порушення могли вплинути на результат. Працівникам виборчих органів загрожує покарання за поштову розсилку бюлетенів людям, котрі не оформляли відповідних запитів.

Республіканці в законодавчих органах різних штатів домагаються посилення правил голосування після заяв експрезидента Дональда Трампа про масштабні фальсифікації на виборах 2020 року.

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За підрахунками експертів, загалом цього року 14 штатів ухвалили 22 закони, що встановлюють суворіші правила проведення виборів.

На цьому тлі демократи закликають захистити права виборців на федеральному рівні. Однак, зауважує видання, через позицію республіканців ідея переписати закони про вибори в США навряд чи набере в Сенаті необхідні 60 голосів.