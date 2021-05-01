Кожен третій американець сумнівається в законності обрання Байдена - CNN

Троє з десяти американців сумніваються, що президента США Джо Байдена було обрано законно - попри відсутність доказів шахрайства чи порушень на виборах.

Як передає Укрінформ, такі дані наводить CNN.

За результатами телефонного опитування, проведеного для телеканалу маркетинговою та соціологічною компанією SSRS, сумніви в законності обрання Байдена мають 70% прихильників республіканців. А 50% стверджують, нібито є докази, що він програв вибори.

Найбільшою проблемою виборів 46% американців назвали недостатньо чіткі правила голосування. Водночас 45% опитаних вважають, що, навпаки, чинні правила надто обмежують виборчі права громадян. Серед перших переважають республіканці, серед других – їхні опоненти, демократи.

Як зазначається, у таких штатах, як Арізона, Джорджія, Флорида, Мічиган і Техас, просуваються законопроєкти, які передбачають обмеження при голосуванні. Водночас у штатах Делавер, Кентуккі, Вірджинія та Вашингтон місцеві законодавчі органи вносять зміни, щоб полегшити доступ до голосування.

Щодо обмежень, указує телеканал, зокрема, пропонується дозволяти дострокове голосування лише в неробочий час та у вихідні, вимагати від громадян на виборчій дільниці посвідчення особи з фотографією, заборонити давати їжу виборцям у черзі до дільниць тощо.

Читайте також: Байден назвав закон Джорджії про вибори антиамериканським

Серед пропонованих пом’якшень виборчого законодавства – запровадження автоматичної реєстрації виборців у день 18-річчя, можливість зареєструватися на дільниці в день голосування і таке інше.

Опитування на замовлення CNN було проведено з 21 до 26 квітня, статистична похибка - 3,6%.