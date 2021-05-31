Меркель і Макрон обговорять «сильну Європу»

У понеділок, 31 травня, у віртуальному форматі пройде 22-ге засідання німецько-французької Ради міністрів на чолі з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляється на сайті німецької бундесканцлерки.

"22-а франко-німецька Рада міністрів відбудеться у понеділок. Окрім федеральної канцлерки та президента Макрона, участь у ній візьмуть майже всі галузеві міністри. Німецько-французька Рада міністрів вперше відбудеться у форматі відеоконференції. Основна увага Ради міністрів буде зосереджена на німецько-французькій співпраці – у тому числі з токи зору сильної Європи", - йдеться в анонсі заходу.

Зазначається, що спочатку Меркель та Макрон поговорять один із одним, і паралельно з цим відбуватимуться двосторонні переговори міністрів. Потім відбудеться спільне засідання, після якого лідери Франції та Німеччини ввечері понеділка дадуть пресконференцію.

За повідомленнями ЗМІ, у центрі уваги німецько-французької Ради міністрів перебуватимуть боротьба з пандемією коронавірусу та зовнішньополітичні питання, включаючи питання санкцій проти Білорусі та євроатлантичне співробітництво.