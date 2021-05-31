Переворот у М'янмі: правозахисники заявляють про 840 загиблих

У М'янмі під час протестів проти військового перевороту починаючи з 1 лютого загинуло щонайменше 840 осіб.

Про це повідомляє Асоціація підтримки політичних в'язнів (AAPP), передає Укрінформ з посиланням на ANI News.

За даними правозахисників, напередодні під час розгону акцій протесту вбито трьох людей.

Водночас 4409 учасників акцій все ще залишаються під вартою.

Як зазначається, люди у М'янмі також стикаються з дефіцитом готівки та підвищенням цін на товари і послуги, оскільки жителі активно знімають гроші з банківських рахунків.

У найбільшому місті країни Янгоні біля банків щодня перед світанком утворюються довгі черги з охочих зняти гроші. Дефіцит готівки також ускладнює військовим своєчасну оплату праці солдатів, змушуючи деяких з них грабувати, повідомляє Kyodo News.

Як повідомляв Укрінформ, 1 лютого військові у М'янмі відсторонили від влади цивільне керівництво держави та оголосили надзвичайний стан. Вони обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах у листопаді.

Керівник правлячої партії М'янми "Національна ліга за демократію", очільниця МЗС та фактичний лідер країни Аун Сан Су Чжі та президент Він М'їн були заарештовані.

Колишній генерал і віцепрезидент М'їн Све тепер виконує роль перехідного голови держави. Проте вся повнота влади належить керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну, поки діятиме надзвичайний стан.

Фото: www.aninews.in