Бойовики в Нігерії викрали близько 200 школярів - ЗМІ

Нігерійські чиновники заявляють, що бойовики викрали учнів ісламської школи в місті Тегина.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ВВС.

Точна кількість викрадених невідома. За словами одного з учителів, зникли 150 дітей. Згідно з іншими повідомленнями, кількість викрадених становить близько 200-от.

Місцеві ЗМІ пишуть, посилаючись на слова очевидців, що бойовики на мотоциклах увірвалися в місто і відкрили хаотичний вогонь. Коли люди стали тікати, нападники попрямували до школи і захопили дітей. У школі навчаються хлопчики і дівчатка віком від шести до 18 років.

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Нігерійська влада повідомила, що під час нападу двоє людей були поранені, одна особа померла. Також були викрадені кілька людей, які їхали в машині.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у Нігерії бойовики добровільно звільнили з полону 14 викладачів та студентів університету, викрадених минулого місяця.

Бойовики викрали близько 20 студентів та викладачів з території університету Грінфільда у штаті Кадуна 20 квітня. Через три дні було виявлено тіла трьох студентів. За три дні стало відомо іще про двох вбитих.

Фото: Anadolu Agency