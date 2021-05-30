У Нігерії викрадачі звільнили з полону 14 студентів та викладачів

У Нігерії бойовики добровільно звільнили з полону 14 викладачів та студентів університету, викрадених минулого місяця.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

Зазначається, що нігерійські правоохоронці виявили студентів після того, як викрадачі добровільно звільнили їх.

Сіньхуа нагадує, що бойовики викрали близько 20 студентів та викладачів із території університету Грінфільда у штаті Кадуна 20 квітня. Через три дні було виявлено тіла трьох студентів. Ще за три дні стало відомо іще про двох вбитих.

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Одного студента вдалося звільнити 1 травня, коли його батьки погодилися виплатити викуп, розмір якого не називається.

Зазначимо, що викрадення великих груп людей із метою отримання викупу трапляється у Нігерії регулярно.