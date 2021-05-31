Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 171 мільйон

У світі станом на ранок 31 травня зафіксовано понад 171 млн млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,5 млн летальних, одужали вже понад 153,1 млн осіб.

Про це свідчать дані сайту Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, у світі виявлені 171 033 238 випадків COVID-19, зокрема 3 556 724 – летальних, одужали 153 137 277 осіб.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (34 043 068), Індія (28 047 534), Бразилія (16 515 120), Франція (5 666 113), Туреччина (5 242 911), Росія (5 063 442).

Коронавірус зафіксували у 220 країнах та територіях.

Україна посідає 16 місце у загальній статистиці.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу зафіксовано 1 703 нові випадки захворювань на COVID-19. Серед них - 85 дітей та 10 медпрацівників. Летальних випадків — 84.