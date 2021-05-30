Штати провели випробування ракетного двигуна для надзвукової зброї

Військово-морські сили США провели перші випробування перспективного двигуна на твердому паливі для надзвукової зброї, яка розробляється за програмами CPS (Conventional Prompt Strike) та LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon).

Про це повідомляє пресслужба ВМС США.

Випробування відбулися 27 травня в штаті Юта на виробничих потужностях компанії Northrop Grumman, яка й розробляє двигун. Він стане частиною першої ступені майбутньої надзвукової ракети, якою планують оснащувати флот і сухопутні війська.

Передбачається, що двоступенева ракета-носій буде піднімати гіперзвуковий планер C-HGB (Common-Hypersonic Glide Body) і розганяти його до надзвукової швидкості. Потім він від’єднуватиметься від ракети й летітиме до цілі.

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C-HGB — це розробка американської компанії Dynetics. Її успішно випробували у березні 2020 року, і тепер ВМС і Армія США спільно займаються її розробкою та виробництвом. До програми CPS залучена і Lockheed Martin, займаючись інтегруванням систем озброєння у флот і сухопутні війська.

Це не перша спроба випробування гіперзвукової зброї у США: так, у 2019 році американські компанії Raytheon і Lockheed Martin заявляли про тестування гіперзвукових тактичних ракет, розробка яких велася в межах проєкту Precision Strike Missile.