Штати провели випробування ракетного двигуна для надзвукової зброї
Про це повідомляє пресслужба ВМС США.
Випробування відбулися 27 травня в штаті Юта на виробничих потужностях компанії Northrop Grumman, яка й розробляє двигун. Він стане частиною першої ступені майбутньої надзвукової ракети, якою планують оснащувати флот і сухопутні війська.
Передбачається, що двоступенева ракета-носій буде піднімати гіперзвуковий планер C-HGB (Common-Hypersonic Glide Body) і розганяти його до надзвукової швидкості. Потім він від’єднуватиметься від ракети й летітиме до цілі.
C-HGB — це розробка американської компанії Dynetics. Її успішно випробували у березні 2020 року, і тепер ВМС і Армія США спільно займаються її розробкою та виробництвом. До програми CPS залучена і Lockheed Martin, займаючись інтегруванням систем озброєння у флот і сухопутні війська.
Це не перша спроба випробування гіперзвукової зброї у США: так, у 2019 році американські компанії Raytheon і Lockheed Martin заявляли про тестування гіперзвукових тактичних ракет, розробка яких велася в межах проєкту Precision Strike Missile.