У Туркменистані чиновників зобов’язали поголити голови через смерть батька президента

Чиновників у Туркменистані зобов’язали поголити голови і носити тюбетейки на знак жалоби за померлим батьком президента Гурбангули Бердимухамедова.

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Укрінформ.

Як зазначається, цю вимогу запровадили після того, як президент з’явився на публіці в національному головному уборі після смерті батька.

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Жалоба триватиме впродовж 40 днів після смерті батька Бердимухамедова.

М'ялікгули Бердимухамедов помер 18 травня у віці 88 років. Після того президент Туркменистану протягом семи днів не з’являвся на публіці та державному телебаченні. Без нього відбулися святкування Національного дня туркменського скакуна і алабая, святковими церемоніями керував син президента Сердар.