У Туркменістані старшокласників забирають в армію зі школи

У деяких регіонах Туркменістану старшокласників, які досягли 18-річного віку, попередили про те, що їх призовуть на строкову військову службу вже у травні, до закінчення школи.

Про це повідомляє Радіо Азатлик.

«Нині в Ходжамбазі та Керкі медичні комісії активізували роботу з питань підготовки до призову хлопців з 11 класів, які досягли 18 років і закінчують цього року школу. Старшокласників попередили, що їх призовуть до армії в травні ще до закінчення школи», - повідомив кореспондент видання, з посиланням на місцевих учнів та їхніх батьків.

Крім того, молодих людей оповістили про те, що атестати про повну загальну середню освіту їм вручать після того, як вони відслужать і повернуться з армії.

Місцева влада не коментує дану інформацію.

Згідно з 17-ю статтею Закону Туркменістану «Про військовий обов'язок і військову службу» до військового призову підлягають громадяни чоловічої статі віком від 18 до 27 років, які не мають права на звільнення або відстрочку від призову на військову службу.

Як повідомляється, протягом останніх двох років призов старшокласників ще до закінчення шкіл став звичайною справою, але влада не дає чітких пояснень такої необхідності. Батьки зверталися до чиновників з проханням почекати допоки учні закінчать школу перед тим, як забирати їх до армії, але їхні прохання залишилися без відповіді.

«Батьки раніше думали, що причина того, що їхніх дітей забирають в армію до повного закінчення школи, пов'язана з бажанням не дати їм можливості виїхати вчитися за кордон. Але в цьому році по всьому світу карантин, і батьки не розуміють, чому постала потреба такого поспіху із призовом їхніх синів на військову службу», - розповів кореспондент.

Він додав, що батьки ще дуже стурбовані тим, що їм буде складно забезпечувати своїх синів харчуванням в армії в той час, як у країні погіршується продовольча криза.

У Туркменістані призов на строкову військову службу проводиться двічі на рік з 1 квітня по 30 червня та з 1 жовтня по 31 грудня.

Фото: Радіо Свобода