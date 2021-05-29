Пожежа у бразильській COVID-лікарні: четверо загиблих

Унаслідок пожежі у відділенні хворих на COVID-19 в лікарні міста Аракаю у бразильському штаті Сергіпе, загинуло щонайменше четверо осіб.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа.

“Жінка, яку саме перевозили між відділеннями, загинула на місці, як і троє інших людей. 35 пацієнтів, деякі з яких перебували на штучній подачі кисню, було переведено до інших лікувальних закладів регіону”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що вогонь міг виникнути через коротке замикання у системі кондиціонування повітря.

За словами місцевих пожежників, пожежу вдалося взяти під контроль за 30 хвилин.

Нагадаємо: від початку року Бразилія протистоїть новій хвилі COVID-19, що призвела до перевантаження системи охорони здоров’я у багатьох регіонах.