З моря поблизу Тунісу урятували понад 250 мігрантів

Берегова охорона Тунісу урятувала з Середземного моря поблизу узбережжя країни 262 незаконних мігранти.

Як повідомляє Укрінформ, про це з посиланням на міністерство оборони Тунісу пише Сіньхуа.

Зазначається, що протягом доби військові провели дві рятувальні операції.

“Перша операція відбулася пообіді поблизу прибережного міста Сфакс на південному сході Тунісу, коли підрозділ морської гвардії урятував 158 незаконних мігрантів із човна, що прямував до узбережжя Італії й тонув”, - заявили у міноборони.

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Друга рятувальна операція відбулася також поблизу Сфакса. Під час неї з моря урятували 104 африканські мігранти. “За словами урятованих, вони вночі вирушили морем із Лівії у напрямку Італії”, - йдеться у матеріалі.

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Нагадаємо: останнім часом зросла кількість спроб мігрантів дістатися морем з Тунісу до Італії, попри те, що туніська влада рішуче бореться із незаконною міграцією.