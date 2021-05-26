Індію накрив іще один смертоносний циклон - хвилі завбільшки з автобус

Щонайменше три людини загинули в Індії, коли циклон Яас, який приніс потужний вітер та хвилі висотою з двоповерховий автобус, вдарив по сходу країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

Через тиждень після того, як циклон Тауктає забрав щонайменше 155 життів на заході Індії, циклон Яас змусив евакуювати понад 1,5 мільйона людей у ​​східних штатах Західна Бенгалія та Одіша.

За словами місцевих чиновників, дві людини загинули через хвилі, ще одна - коли негода зруйнувала її будинок.

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Циклон супроводжував різкий дощ та вітер швидкістю до 155 км/год, що еквівалентно урагану другої категорії.

Близько 20 000 будівель були пошкоджені, а понад десять річкових островів затоплені, повідомили місцеві чиновники.

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У сусідньому Бангладеш одна людина загинула внаслідок негоди, там також затоплено тисячі будівель.

Як повідомлялося циклон Тауктає приніс пориви вітру до 210 км/год, що відповідає рівню урагану категорії 3 та на один рівень нижче категорії суперциклонів IMD.

Тауктає вважають найсильнішим циклоном, що вдарив по штату Гуджарат за останні 20 років.