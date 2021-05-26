Індію накрив іще один смертоносний циклон - хвилі завбільшки з автобус
Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.
Через тиждень після того, як циклон Тауктає забрав щонайменше 155 життів на заході Індії, циклон Яас змусив евакуювати понад 1,5 мільйона людей у східних штатах Західна Бенгалія та Одіша.
За словами місцевих чиновників, дві людини загинули через хвилі, ще одна - коли негода зруйнувала її будинок.
Циклон супроводжував різкий дощ та вітер швидкістю до 155 км/год, що еквівалентно урагану другої категорії.
Близько 20 000 будівель були пошкоджені, а понад десять річкових островів затоплені, повідомили місцеві чиновники.
У сусідньому Бангладеш одна людина загинула внаслідок негоди, там також затоплено тисячі будівель.
Як повідомлялося циклон Тауктає приніс пориви вітру до 210 км/год, що відповідає рівню урагану категорії 3 та на один рівень нижче категорії суперциклонів IMD.
Тауктає вважають найсильнішим циклоном, що вдарив по штату Гуджарат за останні 20 років.