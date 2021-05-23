В Атлантичному океані сформувався перший у цьому році субтропічний шторм

Метеорологи зафіксували формування першого за сезон 2021 року субтропічного шторму в Атлантичному океані, який рухається в бік США і може набрати сили урагану.

Шторму надано ім’я «Ана», йдеться в офіційному повідомленні американського Національного центру спостереження за ураганами, передає Укрінформ.

«Нещодавно сформований субтропічний шторм «Ана» наразі розташований приблизно в 180 милях (близько 288 км – ред.) на північний схід від Бермудських островів»,- йдеться в повідомленні.

Шторм зараз має швидкість вітрів 45 миль на годину (72 км/год) та рухається на захід – в бік материкової Америки зі швидкістю 3 милі на годину (близько 5-6 км/год).

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Це перший шторм у сезоні 2021 року, якому надано ім’я за першою літерою алфавіту. Він вважається раннім, оскільки зазвичай сезон штормів в Атлантиці розпочинається з 1 червня.

Як повідомлялося, загалом імена штормам надають в алфавітному порядку. Усього передбачена 21 назва, однак якщо кількість штормів упродовж року перевищує цей показник, тому створюється ще один перелік також в алфавітному порядку.