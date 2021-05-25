У Нідерландах відбудеться виїзне судове засідання на місці реконструкції літака МН17

У Нідерландах 26 травня о 10:00, за місцевим часом, відбудеться виїзне судове засідання на місце реконструкції літака рейсу МН17.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі, засідання відбудеться на військовій авіабазі Гілзе-Ріен, де буде проведено огляд реконструкції збитого МН17. Також на авіабазі зберігаються усі зібрані на місці трагедії уламки літака.

Варто зазначити, що через те, що засідання проходитиме на військовій авіабазі, то присутніми можуть бути лише учасники процесу та невелика група журналістів.

Усі інші можуть стежити за процесом через пряму трансляцію.

Як повідомляв Укрінформ, сторона обвинувачення під час судового засідання 21 травня 2021 попросила оглянути праву та ліву частини кабіни літака рейсу МН17, щоб порівняти пошкодження. Адже, за версією нідерландських та бельгійських експертів, ракета "земля-повітря" потрапила в лівий бік літака рейсу МН17. Захист Пулатова попросив надати їм письмовий варіант затвердженого судом порядку огляду реконструкції літака.

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Під час засідання суд повідомив, що було повторно опитано експертів з російського концерну "Алмаз-Антей" , а також нідерландських та бельгійських фахівців. Це був спільний допит експертів.

Розгляд по суті справи про збитий над Донбасом літак рейсу МН17 Окружний суд Гааги розпочне 7 червня 2021 року.

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

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19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубінський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Інтереси одного з чотирьох обвинувачених - Пулатова, який висловив бажання долучитися до процесу, представляють адвокати нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.