Louis Vuitton замість Amazon: у списку мільярдерів Forbes - новий лідер

Президент групи компаній Louis Vuitton Moet Hennessy й французький мільярдер Бернар Арно став найбагатшою людиною у світі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Forbes.

Його статки оцінюються в 186,3 мільярда доларів США, що на 300 мільйонів доларів більше, ніж у засновника Amazon Джеффа Безоса.

На третій позиції перебуває гендиректор компаній Tesla й SpaceX Ілон Маск зі статками в 147,3 мільярда доларів США.

Зазначається, що лише у березні 2020 року статки Арно дорівнювали 76 мільярдів доларів. За останні 14 місяців його статки зросли на понад 110 мільярдів доларів.

У понеділок акції групи Louis Vuitton Moët Hennessy зросли ще на 0,4% після початку торгів.

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Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) — французька компанія, виробник предметів розкоші. Група включає такі торгові марки, як Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Chaumet, Moet & Chandon, Hennessy, TAG Heuer тощо. Компанія утворена 1987 року шляхом злиття двох компаній — Moet Hennessy і Louis Vuitton і стала лідером цього сектору ринку.

Як повідомляв Укрінформ, гендиректор компаній Tesla й SpaceX Ілон Маск опустився на третю сходинку у рейтингу найзаможніших людей світу після серії хаотичних твітів про можливий продаж запасів найпопулярнішої криптовалюти Bitcoin.