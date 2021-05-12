Макгрегор очолив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів від Forbes

Мессі - на другому місці, Роналду - третій.

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор очолив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу за версією журналу Forbes, повідомляє Укрінформ.

Дані Forbes про доходи спортсменів включають всі призові, зарплати і бонуси, зароблені ними в період з 1 травня 2020 року по 1 травня 2021 року.

Ірландський боєць очолив рейтинг з доходом в 180 мільйонів доларів. Основну частину доходів ірландець отримав на продаж бренду віскі (150 млн). У змішаних єдиноборствах ірландець заробив 22 млн.

На другому місці рейтингу розташувався лідер Барселони Ліонель Мессі - 130 мільйонів доларів. Основну частину грошей (97 мільйонів) аргентинець заробив в клубі, ще частина від спонсорських контрактів.

Першу трійку замкнув форвард Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду - 120 мільйонів. 70 млн Кріштіану заробив в клубі, ще 50 - від рекламних контрактів.

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Нагадаємо, 11-го липня в рамках UFC 264 Коннор Макгрегор буде битися з Джастіном Порье.

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