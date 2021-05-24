Іран поки не зробив кроки, необхідні для зняття санкцій - Держдеп

Знімати санкції США з Ірану ще зарано, оскільки країна не виконала всі необхідні для цього кроки.

Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

"Іран, я думаю, знає, що йому потрібно зробити, щоб повернутися до дотримання вимог в ядерній галузі. Ми ще не бачили чи готовий і чи бажає Іран прийняти рішення про те, що він повинен зробити", - сказав Блінкен, нагадавши, що для зняття санкцій ця країна має виконати свої ядерні зобов'язання.

При цьому констатував прогрес у переговорах з цього приводу. За його словами, обидві сторони можуть повернутися до первісної угоди.

У майбутні дні відбудеться п'ятий раунд переговорів між Іраном і США, в якому обидві сторони обговорять, що потрібно зробити для зняття санкцій.

"Ми зможемо використовувати це в якості основи, щоб подивитися, як зробити угоду потенційно більш тривалою і сильнішою, а також зайнятися цими іншими питаннями, будь то підтримка Іраном тероризму... Його дестабілізаційна підтримка різних маріонеток по всьому Близькому Сходу", - сказав Блінкен.

Як повідомлялося, СВПД – це міжнародна угода щодо ядерної програми Ірану, що була підписана у Відні 14 липня 2015 Іраном, постійними членами Ради Безпеки ООН - США, РФ, Китаєм, Францією, Великою Британією, а також Німеччиною та ЄС.

У травні 2018 року Президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з цієї угоди та про поновлення санкцій проти Ірану, що спричинило призупинення виконання Іраном обов’язків з імплементації угоди.

Нова Адміністрація Президента США Джо Байдена висловила намір повернутися до виконання СВПД. ЄС вважає СВПД однією з основ світової архітектури ядерного нерозповсюдження.