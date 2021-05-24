Мати Протасевича розповіла, що перед вильотом у Романа були проблеми зі зв'язком

Перед вильотом з Афін до Вільнюса у Романа Протасевича два дні були проблеми зі зв'язком.

Як повідомляє Укрінформ, про це мати Романа Протасевича Наталя розповіла в коментарі NEXTA Live.

«З самого ранку йому писала в інстаграм і в телеграм-канал, відповіді не було... І вчора, коли з ним листувалися, питала, чому не виходить на зв'язок, він відповів, що щось з сімкою сталося. Може щось там йому ще вчора заблокували», - розповіла Наталія Протасевич.

За її словами, родина не знала, куди саме збирався летіти Роман, а новина про його затримання в Мінську батьки дізналися з телеграм-каналів.

Наталя Протасевич попросила про допомогу і висловила надію на реакцію міжнародної спільноти на те, що відбувається з її сином.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити в Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер прямував з Афін до Вільнюса.