На святкуванні дня народження у Нью-Джерсі сталася стрілянина: є загиблі й поранені

У ніч із суботи на неділю на вечірці у Нью-Джерсі влаштували стрілянину, внаслідок якої дві особи загинули й понад десять отримали поранення.

Про це передає Укрінформ з посиланням на «Нью-Йорк таймз».

Вечірка у стилі 90-х років була влаштована чоловіком з нагоди його дня народження на галявині перед будинком, що належав його дядькові, у селищі Ферфілд з населенням близько 6 тисяч осіб. Святкування, що розпочалося вдень, привернуло сотні гостей. За словами сусідів, настрій був святковий, температура повітря сягала 27 градусів, а карантинні обмеження нарешті знято.

Незадовго до півночі пролунали постріли, гості почали ховатися під машини, сказав один зі свідків. Деякі гості, за його словами, робили штучне дихання пораненим друзям.

За даними поліції, 30-річний чоловік і 25-річна жінка померли від вогнепальних поранень на місці події, кілька осіб отримали тяжкі поранення.

Представник поліції штату Нью-Джерсі повідомив, що станом на другу половину дня неділі жодних затримань проведено не було.

Губернатор штату Філіп Мерфі вже заявив, що стрілянина стала доказом необхідності ухвалення жорсткіших законодавчих актів про зброю, зокрема закон, що дає змогу подавати позови проти виробників зброї.