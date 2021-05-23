В Індії виявили понад 8,8 тисячі випадків зараження «чорним грибком»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
Зазвичай рідкісна інфекція, яка називається мукоромікоз, має рівень смертності 50%, частину пацієнтів вдається врятувати лише шляхом видаленням ока.
Упродовж останніх місяців в Індії траплялися тисячі випадків цієї інфекції, що стосувались тих, хто одужав від COVID-19. Лікарі кажуть, що існує зв’язок зі стероїдами, що використовуються для лікування коронавірусної хвороби та зараженнями мукоромікозом.
Лікарі повідомили, що захворювання, зазвичай, відбувається через 12-18 днів після одужання від COVID-19.
Західні штати Індії Гуджарат та Махараштра повідомили про понад половину зареєстрованих випадків мукоромікозу. Ще щонайменше 15 штатів повідомили про від восьми до 900 випадків.
Після збільшення кількості випадків мукоромікозу у 29 штатах Індії може бути оголошено стан епідемії.
Щойно відкриті відділення для лікування пацієнтів, які страждають цією хворобою, по всій країні швидко поповнюються, стверджують індійські лікарі.
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