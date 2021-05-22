Рукопис Ейнштейна зі знаменитою формулою E = mc2 продали на аукціоні

Лист Альберта Ейнштейна, що містить його найвідоміше рівняння E = mc2, був проданий на аукціоні в США за понад 1,2 мільйона доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Йдеться про лист на одній сторінці німецькою мовою, датований 26 жовтня 1946 року та адресований польсько-американському фізику Людвіку Зільберштейну, який оспорив деякі теорії Ейнштейна.

Як зазначається, лист продали втричі дорожче, ніж очікувалося.

За словами експертів, відомо лише про три інші приклади рівняння, написані почерком фізика.

Формула E = mc2 вперше була опублікована в науковій статті Ейнштейна 1905 року. Вона пояснює взаємозамінність енергії та маси, коли тіло рухається зі швидкістю світла.

Рівняння - енергія дорівнює масі, помноженій на квадрат швидкості світла - фундаментальна концепція сучасної фізики.

Фото: BETTMANN VIA GETTY