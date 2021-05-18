Волосинки Курта Кобейна продали на аукціоні за понад $14 тисяч

Шість волосинок фронтмена гурту Nirvana Курта Кобейна продали на аукціоні Iconic Auctions у США за 14 145 доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TMZ.

Найдовша з шести волосинок становить всього 15,2 см.

Зазначається, що волосинки були зрізані подругою Кобейна Тессою Осборн під час його турне у 1989 році в англійському місті Бірмінгем.

В Iconic Auctions заявили, що ці рештки волосся є на сьогодні єдиним залишком волосся музиканта.

Курт Кобейн – фронтмен гурту Nirvana, одна з найяскравіших зірок 90-х. ЗМІ називали Nirvana «флагманом покоління Х», а самого Кобейна – «голосом покоління». Він помер у 27-річному віці. Кобейн страждав від наркозалежності, і офіційною версією смерті вважається самогубство.

Як повідомляв Укрінформ, американський рок-музикант Еліс Купер виставить на торги знайдену в його гаражі картину Енді Уорхола «Маленький електричний стілець».

Фото: Getty Images