Волосинки Курта Кобейна продали на аукціоні за понад $14 тисяч
Як передає Укрінформ, про це повідомляє TMZ.
Найдовша з шести волосинок становить всього 15,2 см.
Зазначається, що волосинки були зрізані подругою Кобейна Тессою Осборн під час його турне у 1989 році в англійському місті Бірмінгем.
В Iconic Auctions заявили, що ці рештки волосся є на сьогодні єдиним залишком волосся музиканта.
Курт Кобейн – фронтмен гурту Nirvana, одна з найяскравіших зірок 90-х. ЗМІ називали Nirvana «флагманом покоління Х», а самого Кобейна – «голосом покоління». Він помер у 27-річному віці. Кобейн страждав від наркозалежності, і офіційною версією смерті вважається самогубство.
Як повідомляв Укрінформ, американський рок-музикант Еліс Купер виставить на торги знайдену в його гаражі картину Енді Уорхола «Маленький електричний стілець».
Фото: Getty Images