Рок-музикант Еліс Купер виставить на аукціон полотно Енді Уорхола

Американський рок-музикант Еліс Купер виставить на торги знайдену в його гаражі картину Енді Уорхола «Маленький електричний стілець».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Картина буде виставлена ​​на торги 23 жовтня на аукціоні, організованому галереєю Ларсен у Скоттсдейлі.

За оцінками галереї, за полотно можна буде виручити від 2,5 до 4,5 мільйона доларів.

Картина виконана в техніці шовкографії, вона була частиною серії полотен Уорхола «Смерть і катастрофа» 1964-1965 років.

Поп-художник часто збирав зображення з газет і журналів, щоб використовувати їх у якості натхнення для своїх робіт. Серед них були зображення електричного стільця.

За словами Купера, картину йому подарувала в 1970-і роки подруга, яка дружила з Уорхолом.