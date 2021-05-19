Половину одноразового пластику на планеті виробляють всього 20 компаній

Всього 20 компаній - в основному енергетичні й хімічні гіганти - є джерелом половини світових одноразових пластикових відходів.

Як передає Укрінформ з посиланням на CNN, про це свідчать дані першого «Індексу виробників пластикових відходів», опублікованого австралійським благодійним фондом Minderoo Foundation.

На думку аналітиків, у найближчі п'ять років виробництво одноразового пластику зросте на 30%, що сприятиме глобальному потеплінню і забрудненню океану.

Згідно зі звітом, підготовленим спільно з консалтинговою компанією Wood Mackenzie і дослідниками з аналітичних центрів та університетів, компанія ExxonMobil очолила топ виробників полімерів - у 2019 році обсяг їх виробництва становив 5,9 мільйона тонн.

Одноразові пластмаси, такі як маски для обличчя, медичне обладнання, пакети для покупок, кавові чашки і харчова плівка, виготовляються з полімерів, у яких як основний матеріал використовується викопне паливо.

У 2019 році 130 мільйонів метричних тонн одноразового пластику було викинуто по всьому світу, з яких 35% спалено, 31% поховано на керованих звалищах і 19% скинуто безпосередньо на сушу або в океан.