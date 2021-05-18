У Канаді масштабна лісова пожежа – оголосили евакуацію

Унаслідок лісової пожежі поблизу міста Принц Альберт у канадській провінції Саскачеван було оголошено евакуацію мешканців одного з передмість.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише канадський суспільний мовник CBC News.

Зазначається, що ще сотні місцевих жителів можуть бути евакуйовані, якщо вогонь не вдасться найближчим часом спинити. Наразі пожежа займає площу кілька квадратних кілометрів, але швидко зростає. “Ми боремося із монстром, погода дуже посушлива. Проблема із пожежами такого розміру полягає у тому, що вони починають створювати власний вітер, що погіршує ситуацію та робить її ще більш небезпечною”, - сказав мер міста Грег Діоне.

За його словами, масштаб пожежі зараз повністю залежить від погоди, а в прогнозі - сильні вітри.

Влада міста проголосувала за оголошення місцевої надзвичайної ситуації, що дозволить швидко залучати необхідні ресурси до боротьби зі стихією. Уряд провінції надіслав для допомоги чотири пожежні літаки, гелікоптер та вогнеборців.

Місцева влада просить евакуйованих брати з собою речі щонайменше на три дні, оскільки повернутися додому їм деякий час не вдасться.

Фото: cbc.ca