На Філіппінах п'ять годин гасили пожежу в COVID-лікарні
Про це інформує Reuters, передає Укрінформ.
Працівники лікарні повідомили, що пожежа спалахнула у зоні розташування операційного відділення невдовзі після півночі. Унаслідок інциденту, деякі пацієнти були перевезені до сусідніх лікарень.
Пожежа в COVID-лікарні на Філіппінах / Фото: Richard Gordon/Twitter
Про жертви надзвичайної пригоди не повідомляється. Причина виникнення пожежі наразі невідома.
Situation now at PGH. We came from the 7th floor, fire broke out 3rd floor. @rapplerdotcom pic.twitter.com/l9pjOJojwK— Camille Elemia 陈可娜 (@CamilleElemia) May 15, 2021
Філіппіни нині посідають друге місце серед країн Південно-Східної Азії за кількістю підтверджених випадків COVID-19 - понад 1,1 мільйона зареєстрованих хворих та понад 19 000 летальних випадків унаслідок пандемії.
WATCH: Evacuation at PGH. This was taken as patients and companions from the topmost 7th floor were asked to go down to the ground floor. @rapplerdotcom pic.twitter.com/YrcBWT1hnJ— Camille Elemia 陈可娜 (@CamilleElemia) May 15, 2021
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 16 травня зафіксували 163 188 236 випадків зараження COVID-19. Летальних випадків - 3 383 851, одужала 141 507 121 особа.
Фото: Richard Gordon/Twitter