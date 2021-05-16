На Філіппінах п'ять годин гасили пожежу в COVID-лікарні

На Філіппінах п'ять годин гасили пожежу в COVID-лікарні

Фото, відео
Укрінформ
Сьогодні вранці на Філіппінах загасили пожежу в одній з найбільших лікарень країни, в якій, зокрема, лікують хворих на коронавірусну хворобу.

Про це інформує Reuters, передає Укрінформ.

Працівники лікарні повідомили, що пожежа спалахнула у зоні розташування операційного відділення невдовзі після півночі. Унаслідок інциденту, деякі пацієнти були перевезені до сусідніх лікарень.

Пожежа в COVID-лікарні на Філіппінах / Фото: Richard Gordon/Twitter

Про жертви надзвичайної пригоди не повідомляється. Причина виникнення пожежі наразі невідома.

Філіппіни нині посідають друге місце серед країн Південно-Східної Азії за кількістю підтверджених випадків COVID-19 - понад 1,1 мільйона зареєстрованих хворих та понад 19 000 летальних випадків унаслідок пандемії.

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Як повідомлялося, у світі станом на ранок 16 травня зафіксували 163 188 236 випадків зараження COVID-19. Летальних випадків - 3 383 851, одужала 141 507 121 особа.

Фото: Richard Gordon/Twitter 

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