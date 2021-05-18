Наомі Кемпбелл у 50 років вперше стала мамою

Британська супермодель Наомі Кемпбелл народила у 50 років свою першу дитину.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Mail.

«Прекрасне маленьке благословення обрало мене, аби я стала його матір’ю», - написала Кембелл в Інстаграмі.

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Пізніше матір супемоделі Валері Морріс-Кембелл повідомила, що у Наомі народилася донька.

У коментарях під постом моделі багато зірок вже привітали 50-річну маму з первістком.

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Зазначається, що у 2019 році вона заявляла, що ще «не готова» до материнства.