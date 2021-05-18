У Парижі закрили площу перед Нотр-Дамом - виявили токсичний свинець

У Парижі закрили площу перед собором Паризької Богоматері після повторного виявлення токсичних речовин, які залишилися після пожежі 15 квітня 2019 року.

Про це повідомляє 18 травня France 24 з посиланням на рішення Префектури поліції Парижа, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Результати останніх перевірок показали вищий за нормальний рівень для Парижа концентрації свинцю на деяких ділянках площі», - заявили у французькій поліції.

Через ці ризики заборонили доступ до площі біля собору, яка буде відкрита після проведення додаткових робіт з її очищення.

Як повідомлялося, внаслідок пожежі у соборі Нотр-Дам де Парі 15 квітня 2019 року у навколишнє середовище у результаті горіння даху потрапило 300 тонн свинцю. Тоді влада Парижа обмежила доступ до навколишніх кварталів, включаючи закриття шкіл, до завершення робіт із очищення.