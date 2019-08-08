У школах поблизу Нотр-Дама розпочали дезактивацію через високий рівень свинцю

Влада Парижа розпочала процес дезактивації в будівлях шкіл, розміщених неподалік Нотр-Дама, де після пожежі в соборі зафіксовано небезпечний для здоров’я рівень свинцю.

Про це повідомляє The Guardian.

«У Парижі розпочалися роботи з дезактивації у школах, у яких виявлено небезпечний рівень вмісту свинцю після пожежі в Нотр-Дамі», - йдеться у повідомленні.

Очікується, що роботи з дезактивації будуть завершені до початку нового навчального року у вересні.

Першою в четвер було проведено дезактивацію в дитячому садку та початковій школі Сен-Бенуа, що за кількасот метрів від Нотр-Дама.

Як відомо, 15 квітня сотні тонн свинцю зі шпиля і даху собору Паризької Богоматері розплавилися під час пожежі, частки осіли на вулицях і будинках в околицях.

У самому ж соборі роботи з видалення свинцю поновляться наступного тижня, з більш суворими правилами безпеки. Їх перервали минулого місяця після тиску з боку інспекторів праці, стурбованих ризиками для здоров'я працівників.

Фото: АА