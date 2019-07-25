Стеля Нотр-Даму може обвалитися через аномальну спеку

Стеля собору Паризької Богоматері (Нотр-Дам) може обвалитися через аномальну спеку в країні.

Про це повідомляє Fox News із посиланням на головного архітектора історичних пам'яток Франції Філіпа Вілньова.

“Головний архітектор собору (Нотр-Дам — ред.) Філіп Вілньов побоюється, що через спеку стеля будівлі може обвалитися”, - йдеться у повідомленні.

За його словами, після гасіння пожежі у квітні стіни собору ще досить вологі, і спека може висушити їх дуже швидко.

Він переконаний, якщо це станеться, то це загрожуватиме конструкції будівлі.

Зазначається, що після пожежі експерти вже проінспектували майже весь собор, проте досі не оглянули саму стелю собору.

Фахівці досі працюють над стабілізацією будівлі перед тим, як почати її реставрацію.

Як повідомляв Укрінформ, Собор Паризької Богоматері (Нотр-Дам) значно постраждав у результаті пожежі, що сталася 15 квітня. Вогнем знищено головний шпиль і дві третини дерев'яного даху. Вціліли дві вежі та фасад. Також вдалося евакуювати та зберегти основні духовні реліквії і скарби храму.

Фото: GLOBAL LOOK Press